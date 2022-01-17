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17.01.2022 (14:00)

В Сибири стартовали сборы с младшим офицерским составом

В соединениях и воинских частях дислоцированного в Сибири общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) стартовали сборы с командирами взводов. К мероприятиям привлечен младший офицерский состав мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также специалисты инженерных, радиотехнических, тыловых и других подразделений.

В течение нескольких дней с военнослужащими будут проведены теоретические и практические занятия, а также будут приняты зачеты по основным предметам боевой подготовки, таких как огневой, тактической, физической, военно-политической и специальной подготовкам.

На командирских сборах проверяется уровень готовности офицеров к обучению и воспитанию подчиненных. Главным критерием оценки является способность командиров взводов самостоятельно выполнять требования учебных программ.

Всего к мероприятию привлечено более 200 военнослужащих.

Справочно:

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края, Республики Тыва и Республики Хакасия. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитное ракетное соединения, войска РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Сборы
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