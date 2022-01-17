17.01.2022 (14:30)
На Тихоокеанском флоте приступили ко второй ревакцинации
Личный состав кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) приступил ко второй ревакцинации от новой коронавирусной инфекции. Военнослужащие проходят процедуру в медицинских учреждениях флота, а также в медицинских пунктах на кораблях.
В ревакцинации используется двухкомпонентный препарат Гам-КОВИД-Вак (Спутник-V), который доказал свою надёжность. Период между ревакцинациями составляет шесть месяцев. После прохождения полной ревакцинации каждому оформляется сертификат.
Для контроля ситуации с COVID-19 используются тест-системы и регулярно выполняется забор анализов для лабораторных исследований.
Сохранению здоровья плавсостава на флоте уделяется особое внимание, так как ведётся интенсивная боевая учеба с регулярным выходом кораблей в море для выполнения плановых задач боевой подготовки.