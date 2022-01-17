17.01.2022 (14:30)

На Тихоокеанском флоте приступили ко второй ревакцинации



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На Тихоокеанском флоте приступили ко второй ревакцинации

Личный состав кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) приступил ко второй ревакцинации от новой коронавирусной инфекции. Военнослужащие проходят процедуру в медицинских учреждениях флота, а также в медицинских пунктах на кораблях.

В ревакцинации используется двухкомпонентный препарат Гам-КОВИД-Вак (Спутник-V), который доказал свою надёжность. Период между ревакцинациями составляет шесть месяцев. После прохождения полной ревакцинации каждому оформляется сертификат.

Для контроля ситуации с COVID-19 используются тест-системы и регулярно выполняется забор анализов для лабораторных исследований.

Сохранению здоровья плавсостава на флоте уделяется особое внимание, так как ведётся интенсивная боевая учеба с регулярным выходом кораблей в море для выполнения плановых задач боевой подготовки.

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