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17.01.2022 (11:30)

В Курганской области впервые в этом году была проведена церемония вступления в Юнармию

В Шатровском муниципальном округе Курганской области состоялась первая церемония вступления школьников во Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» в 2022 году. Мероприятие прошло в районном Доме культуры. Юнармейское движение пополнилось 20 новыми участниками.

В торжественной обстановке школьники перед лицом товарищей и гостей, среди которых был военный комиссар Каргапольского и Шатровского районов Курганской области Вячеслав Марковских произнесли клятву юнармейца. Военных комиссар отметил, что юнармейцам предстоит многому научиться, прежде чем они произнесут слова торжественной присяги военнослужащего. Он пожелал ребятам быть достойными подвигов своих дедов и отцов и высокого звания «Юнармеец».

Каждый школьник, вступивший в ряды движения, получил значок и книжку юнармейца. В завершение церемонии был проведен концерт, на котором были исполнены патриотические песни, а также танцевально-хореографические номера.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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