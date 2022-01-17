17.01.2022 (10:00)
Российские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ на самолетах Ил-76 вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область
Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты Ил-76 и вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область.
Сегодня самолеты военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ, на аэродром Восточный в Ульяновской области.
По прибытии подразделений на аэродроме будет организована их торжественная встреча с участием командования соединения ВДВ и членов семей десантников-миротворцев.
По окончании торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке из самолетов вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации.
Ранее подразделения российских десантников из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнивших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, осуществили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алматы на аэродромы Иваново-Северный (Ивановская область) и Чкаловский (Московская область).
14 января, выполнив загрузку техники и личного состава, миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС России вернулись к себе на родину. Подразделение миротворцев Киргизии вернулось в пункт постоянной дислокации, совершив марш на штатной технике своим ходом.
Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.