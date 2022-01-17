Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.01.2022 (12:00)

В технополисе «ЭРА» 150 молодых ученых приняли Военную присягу

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» 150 молодых ученых приняли Военную присягу. Под знамя технополиса встали выпускники ведущих образовательных организаций высшего образования, прошедшие строгий профессиональный отбор и доказавшие право носить гордое звание – оператора научной роты.

В течение года молодые ученые будут проводить теоретико-экспериментальные исследования на современном лабораторном оборудовании, работать с крупнейшими научно-исследовательскими организациями и предприятиями оборонно-промышленного комплекса, а также представлять инновационные проекты и прорывные технологии на престижных всероссийских конференциях и международных форумах от лица Минобороны России.

Так, сегодня, вступая в ряды Вооруженных Сил, новобранцы дали торжественное обещание хранить верность своему Отечеству, честно исполнять воинский долг, совершенствовать профессиональное мастерство и развивать военную науку, укрепляя тем самым обороноспособность страны. Доклад  о приведении присяги принял врио начальника технополиса полковник Антон Малаховецкий.

Молодому пополнению вручили нагрудные знаки принадлежности к технополису и довели приказ о закреплении личного состава операторов за испытательными лабораториями.

С принятием присяги новобранцев поздравил заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко, пожелав плодотворной работы и достойного несения службы в стенах Военного инновационного технополиса «ЭРА».

К поздравлениям присоединились ректор Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Гордин Михаил Валерьевич, глава муниципального образования города-курорта Анапа Швец Василий Александрович и Председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Емельяненко Антон Андреевич. Напутственные слова, добрые и сердечные пожелания также прозвучали от родителей военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Военно-медицинской академии состоялось торжественное приведение к Военной присяге 15 призывников научной роты
В 150-й мотострелковой дивизии ЮВО более 1,5 тыс. новобранцев приведены к Военной присяге
В технополисе «ЭРА» с торжеством встретили Новый год
В технополисе «ЭРА» обсудили направления развития технологий искусственного интеллекта в ВС РФ

Метки:
Присяга , Научные роты , Технополис Эра
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false