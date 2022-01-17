17.01.2022 (12:00)

В технополисе «ЭРА» 150 молодых ученых приняли Военную присягу

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» 150 молодых ученых приняли Военную присягу. Под знамя технополиса встали выпускники ведущих образовательных организаций высшего образования, прошедшие строгий профессиональный отбор и доказавшие право носить гордое звание – оператора научной роты.

В течение года молодые ученые будут проводить теоретико-экспериментальные исследования на современном лабораторном оборудовании, работать с крупнейшими научно-исследовательскими организациями и предприятиями оборонно-промышленного комплекса, а также представлять инновационные проекты и прорывные технологии на престижных всероссийских конференциях и международных форумах от лица Минобороны России.

Так, сегодня, вступая в ряды Вооруженных Сил, новобранцы дали торжественное обещание хранить верность своему Отечеству, честно исполнять воинский долг, совершенствовать профессиональное мастерство и развивать военную науку, укрепляя тем самым обороноспособность страны. Доклад о приведении присяги принял врио начальника технополиса полковник Антон Малаховецкий.

Молодому пополнению вручили нагрудные знаки принадлежности к технополису и довели приказ о закреплении личного состава операторов за испытательными лабораториями.

С принятием присяги новобранцев поздравил заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко, пожелав плодотворной работы и достойного несения службы в стенах Военного инновационного технополиса «ЭРА».

К поздравлениям присоединились ректор Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Гордин Михаил Валерьевич, глава муниципального образования города-курорта Анапа Швец Василий Александрович и Председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Емельяненко Антон Андреевич. Напутственные слова, добрые и сердечные пожелания также прозвучали от родителей военнослужащих.

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