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17.01.2022 (12:30)

В 12 регионах Сибири, Урала и Поволжья состоятся сборы резервистов БАРС

В Центральном военном округе (ЦВО) в период с 24 по 26 января состоятся сборы с резервистами боевого армейского резерва (БАРС) страны. Для выполнения учебно-боевых задач задействуют полигоны на Алтае, в Татарстане, Хакасии, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Саратовской, Свердловской, Омской, Оренбургской, Ульяновской и Челябинской областях.

Участники сборов пройдут курс общевоинской подготовки, изучат устройство и боевые возможности вооружения и военной техники. Также резервисты примут участие в тренировках по приведению в различные степени боевой готовности, выполнят упражнения стрельб из стрелкового оружия.

Военными комиссариатами субъектов РФ в границах дислокации войск ЦВО заключено около 9 тыс. контрактов с гражданами для прохождения службы в БАРС.

Резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты. Так, за трое суток на занятиях офицер получит до 10 тыс. рублей, сержант-солдат до 5 тыс. рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тыс. рублей, солдат до 25 тыс. рублей. Желающим принять участие в проекте достаточно обратиться в военкомат по месту жительства, предоставить документы и пройти медицинское освидетельствование.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Сборы , БАРС
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