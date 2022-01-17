17.01.2022 (10:30)

Военнослужащие ВВО продолжают убирать снег на территории детских садов и школ в населённых пунктах Сахалина

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) продолжают оказывать помощь властям населённых пунктов Сахалина в ликвидации последствий снежного циклона в регионе. К расчистке снежных завалов в городе Южно-Сахалинске привлечена почти тысяча военнослужащих соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО.

В воскресенье на уборку территорий детских садов вместе с военнослужащим вышли родители детсадовцев.

Помимо этого, военнослужащие навели порядок на территории средней общеобразовательной школы №8 имени Героя России генерал-лейтенанта Валерия Асапова, который в период с 2014 по 2016 годы командовал армейским корпусом Восточного военного округа.

Также военнослужащие очищали от снега тротуары, подъезды к жилым домам, территории больниц, почтовые отделения и другие социально значимые объекты. От снега очищено 20 тысяч квадратных метров городской территории.

По указанию командующего войсками военного округа Героя России генерал-полковника Александра Чайко в штабе армейского корпуса ВВО назначены должностные лица по контролю и координации деятельности сводных отрядов привлекаемых к ликвидации последствий снежного циклона.

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