17.01.2022 (10:45)

Военно-историческому музею ЦВО в Самаре передали полковой знак легендарного гусарского полка



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военно-историческому музею ЦВО в Самаре передали полковой знак легендарного гусарского полка

Военно-историческому музею Центрального военного округа (ЦВО) в Самаре был передан полковой знак 5-го гусарского Александрийского полка. Экспонат был зачислен в музейный фонд для вечного хранения.

Знак был передан в фонд музея губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в торжественной обстановке. На церемонии присутствовали военнослужащие Александрийской миротворческой бригады ЦВО, которой ранее был передан исторический формуляр и знамя одноименного полка. Дмитрий Азаров поблагодарил начальника Дома офицеров Самарского гарнизона полковника запаса Александра Назаренко за его деятельность по сохранению истории, воспитанию патриотизма и развитию культуры Самарской области. В свою очередь Назаренко назвал передачу полкового знака событием потрясающим.

Торжественное мероприятие закончилось экскурсией по выставочным залам, где присутствовавшим показали другие артефакты разных эпох, хранимые в фонде музея.

5-й гусарский Александрийский Ея Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк был сформирован в 1776 году. Отличился на полях сражений и стал одним из самых известных полков русской конницы – легендарными «Бессмертными» гусарами.

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