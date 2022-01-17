Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.01.2022 (10:00)

В Крыму проводится оперативно-мобилизационный сбор с командным составом Черноморского флота

Более 200 военнослужащих командного состава соединений и объединений Черноморского флота (ЧФ) принимают участие в оперативно-мобилизационном сборе флота. Мероприятие проводится под руководством командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова.

В ходе планового сбора командиры всех степеней будут совершенствовать профессиональные навыки по основным направлениям боевой подготовки, а также примут участие в занятиях по специальным темам.

Кроме того, командный состав флота в соответствии с утверждённым планом примет участие в практических занятиях на полигонах боевой подготовки ЧФ в Крыму, в ходе которых изучит современные формы и методы выполнения учебно-боевых задач подразделениями в едином информационном пространстве.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Связисты ЮВО развернули полевые пункты в сложных климатических условиях
Педагоги детских садов и школ в отдаленных гарнизонах ЮВО ревакцинировались от COVID-19
На Кубани завершилось летно-тактическое учение армейской авиации ЮВО
На военной базе ЮВО в Армении стартовал отборочный этап конкурса «Суворовский натиск»

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Сборы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false