17.01.2022 (10:00)

В Крыму проводится оперативно-мобилизационный сбор с командным составом Черноморского флота

Более 200 военнослужащих командного состава соединений и объединений Черноморского флота (ЧФ) принимают участие в оперативно-мобилизационном сборе флота. Мероприятие проводится под руководством командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова.

В ходе планового сбора командиры всех степеней будут совершенствовать профессиональные навыки по основным направлениям боевой подготовки, а также примут участие в занятиях по специальным темам.

Кроме того, командный состав флота в соответствии с утверждённым планом примет участие в практических занятиях на полигонах боевой подготовки ЧФ в Крыму, в ходе которых изучит современные формы и методы выполнения учебно-боевых задач подразделениями в едином информационном пространстве.

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