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17.01.2022 (09:30)

Медицинские подразделения Черноморского флота приступили к первому этапу конкурса «Военно-медицинская эстафета» АрМИ-2022

Военнослужащие медицинских подразделений Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в первом межфлотском этапе конкурса «Военно-медицинская эстафета» Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022).

В ходе соревнований медики под огнем условного противника эвакуировали условно раненных военнослужащих, оказали им первую медицинскую помощь и выполнили стрельбу из пистолета Макарова.

Завершится первый этап формированием медицинского отделения, военнослужащие которого будут представлять Черноморский флот на окружном этапе конкурса.

Всего в отборочных этапах конкурсов АрМИ-2022 принимает участие более 500 военнослужащих соединений и частей Черноморского флота, дислоцированных в Крыму и Севастополе.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Медицина , АрМИ
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