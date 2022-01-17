17.01.2022 (09:30)

Медицинские подразделения Черноморского флота приступили к первому этапу конкурса «Военно-медицинская эстафета» АрМИ-2022

Военнослужащие медицинских подразделений Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в первом межфлотском этапе конкурса «Военно-медицинская эстафета» Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022).

В ходе соревнований медики под огнем условного противника эвакуировали условно раненных военнослужащих, оказали им первую медицинскую помощь и выполнили стрельбу из пистолета Макарова.

Завершится первый этап формированием медицинского отделения, военнослужащие которого будут представлять Черноморский флот на окружном этапе конкурса.

Всего в отборочных этапах конкурсов АрМИ-2022 принимает участие более 500 военнослужащих соединений и частей Черноморского флота, дислоцированных в Крыму и Севастополе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице