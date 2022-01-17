17.01.2022 (08:45)

Связисты ЮВО развернули полевые пункты в сложных климатических условиях

В Ставропольском крае завершилась радиотренировка со специалистами войск связи мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в сложных климатических условиях.

Военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию и эксплуатации полевых подвижных пунктов управления и полевых узлов связи в сложных ландшафтных и климатических условиях, организовали связь на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечили пункты управления видеоконференцсвязью.

При выполнении задач было задействовано порядка 40 единиц специальных средств связи, в том числе модернизированные командно-штабные машины 5-го поколения (КШМ) Р-145БМ1 на базе БТР-80, радиорелейные станции связи Р-419-МП «Андромеда-Д», портативные станции спутниковой связи «Белозер» и другая техника.

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