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17.01.2022 (08:30)

Педагоги детских садов и школ в отдаленных гарнизонах ЮВО ревакцинировались от COVID-19

Педагоги дошкольных и средних общеобразовательных учреждений Минобороны России в отдаленных военных гарнизонах Южного военного округа (ЮВО) ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции и продолжают обучение и воспитание детей в плановом режиме.

В категорию ревакцинируемых вошли граждане, получившие полный курс вакцинации до 1 августа 2021 года. Жалоб о побочных эффектах и осложнениях со здоровьем не поступало.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

Всего от новой коронавирусной инфекции ревакцинировались более 135 тыс. военнослужащих ЮВО. На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , COVID-19
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