17.01.2022 (08:15)

На Кубани завершилось летно-тактическое учение армейской авиации ЮВО

На Кубани в вертолетном полку армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) завершилось летно-тактическое учение (ЛТУ) с применением более 30 боевых вертолётов.

В ходе учения экипажи совершили одиночные и групповые полёты с отработкой действий по разведке и прикрытию стратегических объектов.

Также в ходе совместных учебно-тренировочных полетов летчики на вертолетах Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» отработали боевое сопровождение и огневую поддержку вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор», выполняющих условное десантирование личного состава.

Кроме того, экипажи вертолетов Ка-52 в составе авиационного звена отработали элементы сложного пилотажа, ведение воздушного боя на малых высотах, а также выполнили упражнение «полет по маршруту в заданный район».

На завершающем этапе ЛТУ пилоты боевых вертолётов выполнили практические стрельбы, отработав нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами по малоразмерным наземным мишеням, имитирующим огневые точки условного противника.

Полеты осуществлялись как днем, так и в ночное время суток. За время занятий летчики выполнили около 40 плановых вылетов, произвели около 100 пусков неуправляемых ракет и около 600 выстрелов из авиационных пушек.

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