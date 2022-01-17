17.01.2022 (08:00)

На военной базе ЮВО в Армении стартовал отборочный этап конкурса «Суворовский натиск»

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении стартовал отборочный этап конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр 2022 года.

Экипажи боевых машин (механики-водители, командиры и наводчики-операторы), участвующие в отборочном этапе конкурса, были определены в подготовительный период.

Мотострелки на боевых машинах БМП-2 преодолевают трассу со специальными препятствиями – «змейка», «косогор», «колейный мост», «противотанковый ров», поражают мишени одиночными выстрелами и очередями на огневых рубежах.

Ход выполнения задач контролирует команда инструкторов из числа командиров подразделений, а также опытных участников конкурса прошлых лет.

Тренировки проводятся на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря на полигоне Алагяз. Полигон оборудован необходимыми препятствиями и полноценной инфраструктурой, позволяющими качественно подготовить участников.

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