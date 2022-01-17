17.01.2022 (07:45)

Инженеры ЮВО на Кубани ликвидируют последствия стихийного «бедствия» с помощью новейшего комплекса МИКР

Военнослужащие инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО) на Кубани ликвидируют последствия условного стихийного бедствия с применением новейшего мобильного комплекса разминирования МИКР в рамках тактико-специального учения.

Совершив марш более 50 км в назначенный район, военнослужащие провели инженерную, радиационную, химическую и биологическую разведку. Преодолев зараженный участок местности, специалисты развернули полевой лагерь.

На местности военные инженеры выполнят нормативы по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности в различных условиях стихийных бедствий и наведению моста через горную реку Афипс грузоподъемностью до 60 тонн.

В учении принимают участие более 800 военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц специальной техники, в том числе инженерная машина разграждения ИМР-3, тяжелый механизированный мост ТММ-3М2 и экскаватор одноковшовый войсковой.

Контроль обстановки в районе проведения учения с воздуха обеспечивает беспилотная авиация.

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