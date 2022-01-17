17.01.2022 (07:30)

Более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО совершили марш на полигон в Карачаево-Черкесии для выполнения стрельб

Тактические группы горного мотострелкового соединения 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии совершили марш на общевойсковой полигон Кобу-Баши для проведения боевых стрельб в составе взводов.

К отработке тактических задач привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники.

На общевойсковом полигоне военнослужащие мотострелковых подразделений ЮВО выполнят ряд задач по организации и ведению учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб из вооружения многоцелевых тягачей легкобронированных, самоходных гаубиц «Гвоздика» и других видов вооружения.

Итогом интенсивного курса боевой подготовки станет проведение двустороннего тактического учения с этапами боевой стрельбы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице