17.01.2022 (07:30)
Более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО совершили марш на полигон в Карачаево-Черкесии для выполнения стрельб
Тактические группы горного мотострелкового соединения 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии совершили марш на общевойсковой полигон Кобу-Баши для проведения боевых стрельб в составе взводов.
К отработке тактических задач привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники.
На общевойсковом полигоне военнослужащие мотострелковых подразделений ЮВО выполнят ряд задач по организации и ведению учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб из вооружения многоцелевых тягачей легкобронированных, самоходных гаубиц «Гвоздика» и других видов вооружения.
Итогом интенсивного курса боевой подготовки станет проведение двустороннего тактического учения с этапами боевой стрельбы.