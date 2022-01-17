17.01.2022 (07:00)
Со снайперами 150-й мотострелковой дивизии ЮВО стартовали учебно-методические сборы на полигоне Кадамовский
Со снайперами 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) стартовали учебно-методические сборы на полигоне Кадамовский в Ростовской области. Специальную подготовку пройдут более 100 военнослужащих.
Военнослужащие усовершенствуют практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Комплекс занятий состоит из теоретической и практической части.
Стрелки изучат тактико-технические характеристики вооружения и специальной техники, основы и правила стрельбы на различных ландшафтных условиях, баллистику и способы передвижения на поле
В ходе практических занятий по тактической и специальной подготовке в полевых условиях военнослужащие отработают различные способы скрытного передвижения и маскировки с использованием подручных средств, освоят навыки применения приборов наблюдения и прицеливания, определения расстояния до цели и корректирования огня, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.
«В результате таких тренировок снайпер получает опыт стрельбы в зимнее время в различных температурах, для того чтобы вести уверенный огонь, поражать цель», – утверждает командир роты Андрей Аверьянов.
Занятия проводятся как в дневное, так и в ночное время.