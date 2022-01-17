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17.01.2022 (07:00)

Со снайперами 150-й мотострелковой дивизии ЮВО стартовали учебно-методические сборы на полигоне Кадамовский

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Со снайперами 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) стартовали учебно-методические сборы на полигоне Кадамовский в Ростовской области. Специальную подготовку пройдут более 100 военнослужащих.

Военнослужащие усовершенствуют практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Комплекс занятий состоит из теоретической и практической части.

Стрелки изучат тактико-технические характеристики вооружения и специальной техники, основы и правила стрельбы на различных ландшафтных условиях, баллистику и способы передвижения на поле

В ходе практических занятий по тактической и специальной подготовке в полевых условиях военнослужащие отработают различные способы скрытного передвижения и маскировки с использованием подручных средств, освоят навыки применения приборов наблюдения и прицеливания, определения расстояния до цели и корректирования огня, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.

«В результате таких тренировок снайпер получает опыт стрельбы в зимнее время в различных температурах, для того чтобы вести уверенный огонь, поражать цель», – утверждает командир роты Андрей Аверьянов.

Занятия проводятся как в дневное, так и в ночное время.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка
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