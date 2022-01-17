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17.01.2022 (07:15)

Все 14 самолетов военно-транспортной-авиации ВКС с российскими миротворцами ОДКБ прибыли на аэродром Чкаловский из Казахстана

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Все 14 запланированных на сегодня самолетов военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром Чкаловский из Казахстана.

На аэродроме Чкаловский военнослужащие ВДВ осуществляют разгрузку вооружения, военной техники, имущества, после чего совершат марш в пункт постоянной дислокации.

Также сегодня самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ, на аэродром Восточный в Ульяновской области.

Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января с.г.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ОДКБ
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