17.01.2022 (07:15)
Все 14 самолетов военно-транспортной-авиации ВКС с российскими миротворцами ОДКБ прибыли на аэродром Чкаловский из Казахстана
Все 14 запланированных на сегодня самолетов военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром Чкаловский из Казахстана.
На аэродроме Чкаловский военнослужащие ВДВ осуществляют разгрузку вооружения, военной техники, имущества, после чего совершат марш в пункт постоянной дислокации.
Также сегодня самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ, на аэродром Восточный в Ульяновской области.
Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января с.г.
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