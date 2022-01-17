17.01.2022 (05:45)

Первые самолеты военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибывают из Казахстана на Подмосковный аэродром «Чкаловский»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Первые самолеты военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибывают из Казахстана на Подмосковный аэродром «Чкаловский»

По прибытию самолетов на аэродром личный состав осуществит разгрузку вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации.

Также сегодня самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ на аэродром «Восточный» в Ульяновской области.

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