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17.01.2022 (05:45)

Первые самолеты военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибывают из Казахстана на Подмосковный аэродром «Чкаловский»

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По прибытию самолетов на аэродром личный состав осуществит разгрузку вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации.

Также сегодня самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ на аэродром «Восточный» в Ульяновской области.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Двадцать самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский
На подмосковном аэродроме Чкаловский состоялась торжественная встреча российских десантников, выполнявших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане

Метки:
ОДКБ
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