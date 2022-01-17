17.01.2022 (05:45)
Первые самолеты военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибывают из Казахстана на Подмосковный аэродром «Чкаловский»
По прибытию самолетов на аэродром личный состав осуществит разгрузку вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации.
Также сегодня самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ на аэродром «Восточный» в Ульяновской области.
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