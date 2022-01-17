17.01.2022 (06:45)

Бесперебойную работу котельных обеспечили сотрудники филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВВО)

С начала текущего года представителями жилищно – коммунальных служб филиала «ЦЖКУ» Минобороны РФ (по ВВО) была обеспечена бесперебойная работа котельного оборудования.

Для непрерывного обеспечения объектов инфраструктуры тепловой энергией на котельные планово завезено необходимое количество жидкого и твердого топлива. Был создан запас материальных средств, необходимых для устранения возможных нештатных ситуаций.

С целью осуществления непосредственного руководства подразделениями, также было организовано дежурство ответственных лиц из числа руководителей отделений службы.

Обеспечение надёжности, функционирования источников и систем ресурсоснабжения, контроль качества предоставления коммунальных услуг населению - одно из приоритетных направлений работы филиала.

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