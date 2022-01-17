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17.01.2022 (06:30)

В 2021 году лётчики армейской авиации ВВО выполнили задачи по доставке грузов в Арктику

В минувшем  году экипажи армейской авиации объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа на вертолётах Ми-8амтш и Ми-26 выполнили задачи в российской арктической зоне.

Военные летчики осуществляли   доставку личного состава, продовольствия, топлива, материальных средств в радиолокационные подразделения на острове Врангеля и мысе Отто Шмидта.

Решение задач усложнялось суровыми условиями нынешней зимы с сильными ветрами и очень низкими температурами.

В текущем году экипажи вертолетов Ми-8амтш и Ми-26 планируют перевезти различные грузы, объёмом превышающие показатели предыдущего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Восточный военный округ , Арктика
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