17.01.2022 (06:00)
Специалисты РЭБ ВВО прикрыли военные объектов от нападения беспилотников в Республике Бурятии
Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, отработали вопросы прикрытия объектов военной инфраструктуры от несанкционированных действий беспилотных летательных аппаратов условного противника.
В ходе занятий военнослужащие на штатной технике совершили марш в назначенные районы и выполнили комплекс задач по занятию позиций, развертыванию специального оборудования.
Расчеты современных комплексов РЭБ «Житель» и «Борисоглебск-2» выполнили задачи по пеленгованию и анализу источников радиоизлучений, исходящих от БпЛА условного противника.
Целью тренировки являлось совершенствование уровня профессиональной подготовки специалистов РЭБ при выполнении ими задач по прикрытию командных пунктов и пунктов управления от воздействия средств разведки условного противника.