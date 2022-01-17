17.01.2022 (06:00)

Специалисты РЭБ ВВО прикрыли военные объектов от нападения беспилотников в Республике Бурятии

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, отработали вопросы прикрытия объектов военной инфраструктуры от несанкционированных действий беспилотных летательных аппаратов условного противника.

В ходе занятий военнослужащие на штатной технике совершили марш в назначенные районы и выполнили комплекс задач по занятию позиций, развертыванию специального оборудования.

Расчеты современных комплексов РЭБ «Житель» и «Борисоглебск-2» выполнили задачи по пеленгованию и анализу источников радиоизлучений, исходящих от БпЛА условного противника.

Целью тренировки являлось совершенствование уровня профессиональной подготовки специалистов РЭБ при выполнении ими задач по прикрытию командных пунктов и пунктов управления от воздействия средств разведки условного противника.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице