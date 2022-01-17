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17.01.2022 (05:30)

В общевойсковой армии в Приморье стартовали сборы с гранатометчиками

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Приморском  крае, стартовали сборы с гранатометчиками РПГ-7 и расчетами АГС-17.

В ходе проведения сборов молодым специалистам предстоит выполнить практические стрельбы из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя» и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 на расстояниях от 250 до 1500 метров, поражая при этом неподвижные и движущиеся цели, имитирующие живую силу и бронированную технику условного противника.

Кроме выполнения огневых задач военнослужащие отработают тактические действия на поле боя, научатся правильному выбору и оборудованию огневых позиций, скрытному передвижению, наблюдению за целями. Опытные инструкторы проведут занятия по классификации целей и корректировке огня днем и ночью при различных погодных условиях.

Занятия проходят на  полигонах округа в Приморье. К данному мероприятию были привлечены около 1000 военнослужащих. На завершающем этапе сборов специалисты продемонстрируют свои навыки в ходе контрольных боевых стрельб из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя» и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военные сборы , Восточный военный округ
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