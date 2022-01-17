17.01.2022 (05:00)
С инженерным подразделением общевойсковой армии ВВО в Приморье прошли тактико-специальные занятия
Со специалистами инженерного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье прошли тактико-специальные занятия.
Военнослужащие отработали нормативы обезвреживанию установленных «противником» минно-взрывных заграждений с использованием средств инженерного оборудования.
В ходе проведения занятий военнослужащие отработали действия по осмотру транспорта, личных вещей и помещений, на предмет спрятанных взрывных устройств.
В рамках тренировки было использовано значительное количество средств имитации, в том числе дымовые шашки, взрывпакеты и взрывчатые вещества на основе тратила.
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