17.01.2022 (05:00)

С инженерным подразделением общевойсковой армии ВВО в Приморье прошли тактико-специальные занятия

Со специалистами инженерного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье прошли тактико-специальные занятия.

Военнослужащие отработали нормативы обезвреживанию установленных «противником» минно-взрывных заграждений с использованием средств инженерного оборудования.

В ходе проведения занятий военнослужащие отработали действия по осмотру транспорта, личных вещей и помещений, на предмет спрятанных взрывных устройств.

В рамках тренировки было использовано значительное количество средств имитации, в том числе дымовые шашки, взрывпакеты и взрывчатые вещества на основе тратила.

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