17.01.2022 (04:30)

Штурмовики Су-25 уничтожили наземные цели на полигоне ВВО в Приморье

В Приморском крае на авиационном полигоне Новосельский летчики штурмовой авиации Восточного военного округа уничтожили наземные цели.

В ходе мероприятий боевой подготовки летчики штурмовиков Су-25 «Грач» авиационной части, выполнили бомбометание из горизонтального полета по целям, имитирующим командно-наблюдательные пункты, а также отработали применение пушечного вооружения по колоннам легкобронированной техники условного противника.

Помимо этого, пилоты отработали задачи по полету в заданный район, выполнению парных полетов.

В рамках учебно-тренировочных полетов на боевое применение летным составом штурмовой авиации округа выполнено более 30 самолетовылетов.

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