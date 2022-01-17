17.01.2022 (04:30)
Штурмовики Су-25 уничтожили наземные цели на полигоне ВВО в Приморье
В Приморском крае на авиационном полигоне Новосельский летчики штурмовой авиации Восточного военного округа уничтожили наземные цели.
В ходе мероприятий боевой подготовки летчики штурмовиков Су-25 «Грач» авиационной части, выполнили бомбометание из горизонтального полета по целям, имитирующим командно-наблюдательные пункты, а также отработали применение пушечного вооружения по колоннам легкобронированной техники условного противника.
Помимо этого, пилоты отработали задачи по полету в заданный район, выполнению парных полетов.
В рамках учебно-тренировочных полетов на боевое применение летным составом штурмовой авиации округа выполнено более 30 самолетовылетов.
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