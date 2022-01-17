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17.01.2022 (04:00)

Современная инженерная электростанция ЭД-30 АИ поступила на вооружение отдельного инженерно-сапёрного полка общевойсковой армии ВВО

На вооружение отдельного инженерно-сапёрного полка общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, поступила новейшая передвижная инженерная электростанция ЭД-30 АИ.

Передвижная инженерная электростанция ЭД30-АИ предназначена для механизации инженерных работ при разработке твердых и мерзлых грунтов, скальных пород, льда, выполнения работ по разборке завалов при оборудовании путей движения, электропитания различных потребителей, оперативной доставки специального оборудования к месту возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

ЭД30-АИ приспособлена к автономному использованию и обеспечивает выполнение вышеперечисленных мероприятий и работ в любое время  суток.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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