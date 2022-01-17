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17.01.2022 (01:00)

Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА Ил-76 и вылетели из Алма-Аты.

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Сегодня самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ на аэродромы «Восточный» в Ульяновской области и «Чкаловский» в Московской области.

По прибытию подразделений на аэродромах будет организована их торжественная встреча с участием командования соединений ВДВ и членов семей прибывших десантников-миротворцев.

По окончании торжественных митингов, личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марши в пункты постоянной дислокации.

Ранее, подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнивших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, осуществили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома «Алматы» на аэродромы «Иваново-Северный» (Ивановская область) и «Чкаловский» (Московская область) и вернулись домой.

14 января с.г., выполнив загрузку техники и личного состава, миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС России вернулись к себе на родину. Подразделение миротворцев Республики Киргизия вернулось в пункт постоянной дислокации, совершив марш на штатной технике своим ходом.

Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января с.г.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ОДКБ
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