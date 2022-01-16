16.01.2022 (23:30)

В военных гарнизонах Северного флота состоялись хоккейные матчи в рамках отборочного этапа Ночной хоккейной лиги

В рамках отборочного этапа Ночной хоккейной лиги состоялся ряд встреч хоккейных команд Северной военной хоккейной лиги в дивизионах Лига Надежды и Лига Мечты в различных гарнизонах Северного флота.

В дивизионе Лига Надежды прошли две встречи хоккейных команд. В городе Североморске состоялось два матча, команда «К-21» штаба и управления Северного флота одержала уверенную победу со счетом 3:0 у хоккейной команды «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ. Команда палубной авиации «Палубник» одержала победу над командой «Авианосец» тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», победив со счетом 15:1.

В дивизионе Лига Мечты прошло три встречи хоккейных команд. В городе Снежногорске Мурманской области команда отдельной арктической мотострелковой бригады «Арктика» победила команду «Торос» центра материально-технического обеспечения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, матч закончился со счетом 6:2. Команда армейского корпуса «Армата» на ледовой площадке города Мурманска встретилась с командой пограничного управления «Полярная звезда». Матч завершился победой команды «Армата» со счетом 9:1. В городе Североморске хоккеисты армии ВВС и ПВО Северного флота «Гроза» победили со счетом 7:4 команду «Шквал» соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Матчи отборочного этапа Ночной хоккейной лиги на Северном флоте привлекают большое количество болельщиков и любителей хоккея.

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