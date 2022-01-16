16.01.2022 (09:15)

В прошедшем году в местах базирования сил Черноморского флота в ряды «Юнармии» вступило около 4 тыс. школьников

В 2021 году в зоне ответственности Черноморского флота в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия» принято около 4 тыс. мальчишек и девчонок.

Ребята в течение года принимали участие в патриотических и образовательных мероприятиях, направленных на сохранение памяти о подвигах и боевых традициях старших поколений, памятных событий и дат в истории России, Черноморского флота и Южного военного округа.

Так, в параде Победы, проводимом в Севастополе, приняли участие более 800 юнармейцев. На постоянной основе в течение трех лет на базе парка «Патриот» Южного военного округа проводится юнармейская военно-спортивная эстафета «Щит и Меч», в воинских частях регулярно проходят дни открытых дверей. Представители командования флота, объединений, соединений и воинских частей принимают участие в днях знаний, уроках мужествах и мероприятиях военно-патриотической направленности.

Кроме того, на базе молодежного детского центра «Артек» уже четвертый год реализуется тематическая смена «Школа будущих командиров», обучение в которой прошло более 3,5 тыс. человек.

Также в рамках программы «Юнармейское лето» в августе 2021 года был реализован парусный поход «Паруса Памяти», в котором приняли участие более 500 юношей и девушек, а также в целях развития движения «Юнги Юнармии» впервые был проведен парусный поход «Юнармейская миля-2021».

Помимо этих мероприятий на флоте реализуется проект подготовки юных корреспондентов. Во флотской газете «Флаг Родины» ежемесячно публикуются их материалы под рубрикой «К солнечным реям», освещающие деятельность юнармейцев.

Всего на территории Крыма и Севастополя функционируют 874 отряда, объединяющие между собой около 29 тыс. юнармейцев.

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