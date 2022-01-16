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16.01.2022 (09:00)

В 2022 году в Краснодарском крае инспекторы ВАИ проведут около 50 мероприятий по безопасности дорожного движения

В наступившем году в рамках единого дня водителя инспекторы дорожно-патрульной службы военной автомобильной инспекции (ВАИ) Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае проведут около 50 масштабных мероприятий, направленных на безопасность дорожного движения.

В более чем 40 воинских частях, дислоцированных в крае, инспекторами будут проведены лекции, теоретические и практические занятия по безопасности дорожного движения. Общее количество участников мероприятий составит порядка 5 тыс. военнослужащих, среди которых как водители штатной военной техники, так и водители личного автотранспорта.

Особое внимание в ходе мероприятий будет уделено соблюдению правил дорожного движения военнослужащими и снижению скоростного режима при управлении транспортными средствами в населенных пунктах.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , ВАИ
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