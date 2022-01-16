16.01.2022 (22:45)

«ЮНАРМИЯ» встретила вернувшихся из Казахстана десантников-миротворцев

Юнармейцы Костромской и Ивановской областей встретили на аэродроме «Северный» десантников, которые с 6 января выполняли на территории Казахстана миротворческую миссию в составе контингента Организации договора о коллективной безопасности.

Ивановская область была представлена сводным юнармейским отрядом Иваново-Вознесенского имени генерал-фельдмаршала графа Б.П. Шереметева кадетского корпуса и военно-патриотической школы авиаторов «Высота». Честь вручить цветы воинам-миротворцам и прошагать вместе с десантниками торжественным маршем была доверена костромским юнармейцам галичского военно-патриотического клуба «Стяг».

Ожидая в самолетах ИЛ-76 прилета бортов с миротворцами, юнармейцы смогли пообщаться с летчиками и с большим интересом осмотрели кабину пилотов и штурмана. Некоторые юнармейцы даже признались, что решили поступить в летные училища, чтобы стать военными пилотами.

Российские десантники-миротворцы, которые с честью и достоинством выполнили поставленные задачи, для юных патриотов – пример мужества, стойкости и отваги. «Никто кроме нас» - этот девиз «крылатой пехоты» близок и юнармейцам, которые каждый день совершенствуют свои навыки, стремятся достичь высоких результатов в спорте, науке и искусстве, а также не прекращают работу над тем, чтобы быть достойными таких героев, быть лучшей версией себя.

Вместе с юнармейцами на аэродроме российских миротворцев встречал губернатор Костромской области Сергей Ситников, а также Врио командира Ивановского гвардейского соединения ВДВ полковник Александр Шипов.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента России. Основная задача движения - патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие российской молодежи.

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