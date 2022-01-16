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16.01.2022 (22:30)

Сборная Северного флота по хоккею одержала победу над командой из Мурманска

Сегодня на хоккейной площадке города-героя Мурманска хоккеисты Северного флота одержали победу над хоккейной командой «КСШОР-Арктика». Встреча состоялась в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2021-2022 года.

Североморцы одержали победу со счётом 17:2.

Три пропущенных шайбы оказались в воротах мурманчан в конце первого периода, североморцы пропустили одну. Во второй двадцатиминутке сборная Северного флота отправила в ворота команды «КСШОР-Арктика» шесть безответных шайб. В заключительном периоде моряки увеличили отрыв в счете, забив 8 шайб, а мурманчане забили вторую шайбу в ворота североморцев за три секунды до финального свистка.

Игроки обеих команд показали интересную и слаженную игру.

Сборная Северного флота является безоговорочным фаворитом чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой. Североморцы идут вперёд без поражений и занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2021-2022 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Северный флот , Спорт
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