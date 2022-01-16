16.01.2022 (23:00)

Проведение соревнований по физической подготовке среди курсантов в Избербашской АШ ДОСААФ России РД

Накануне в Избербашской АШ ДОСААФ России Республики Дагестан на спортивной площадке автошколы среди курсантов были проведены соревнования по физической подготовке. Целью данных соревнований являлось:

привлечение учащихся, допризывной и призывной молодежи, Российской Федерации к регулярным занятиям физической культуры и спортом;

формирования у молодежи допризывного и призывного возрастов физических и психологических качеств, обеспечивающих успешную адаптацию к воинской службе.

Преподаватель-организатор Рамазанов Мухтар Магомедшарипович объявил программу соревнований:

1. Разборка и сборка АКМ

2. Снаряжение магазина патронами

3. Челночный бег

4. Подтягивание на перекладине

5. Отжимание от пола

6. Силовые упражнения на брусьях.

7. Стрельба из пневматического оружия.

Царила атмосфера спортивной конкуренции, каждый стремился показать высокий результат. По итогам соревнований, курсанты показали хорошую физическую подготовку.

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