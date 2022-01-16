16.01.2022 (22:00)

В Тюлячах прошел открытый турнир по картингу

Накануне на базе Тюлячинской местной организации ДОСААФ прошел открытый турнир по картингу. Соревнования были посвященны 30-летию образования Тюлячинского района.

В турнире приняли участие юные картингисты Сабинского, Балтасинского, Арского, Лаишевского и Тюлячинского районов Республиик Татарстан. Соревнования в торжественной обстановке открыл глава муниципального района Нажип Хазипов и заместитель председателя правления ДОСААФ РТ Анас Маннанов.

По итогам напряженной и интересной борьбы, которая продолжалась целый день, места распределились следующим образом:

Класс «Хонда GX-200» Юноши 1 место - Валишин Юсуф (Балтасинский ДОСААФ) 2 место - Данил Сахабиев (Тюлячинский ДОСААФ) 3 место - Загидуллин Саит (Тюлячинский ДОСААФ);

Класс «Хонда GX-200» Девушки 1 место - Сафаргалеева Айдина («Лидер» Картинг-клуб Лаишево) 2 место - Хасанова Залина (Балтасинский ДОСААФ) 3 место - Гарифуллина Руфина (Тюлячинский ДОСААФ);

Класс «Минск-125» 1 место - Хайруллин Ислам (Балтасинский ДОСААФ) 2 место - Хайруллин Амир (Балтасинский ДОСААФ) 3 место - Мухаметзянов Азат (Балтасинский ДОСААФ);

Класс “Стриж” 1 место - Гараев Артур (Б. Сабы «Торнадо») 2 место - Данил Насибуллин ("Торнадо" Б. Сабы) 3 место - Гарифуллин Данияр (Балтасинский ДОСААФ);

Класс «Хонда-270» 1 место - Лотфуллин Адель («Фотон» Арский ДОСААФ и ДШ) 2 место - Гареев Наиль (Балтасинский ДОСААФ) 3 место - Шайдуллин Тимур (Тюлячи ДОСААФ).

В командном зачете первыми стали участники команды Балтасинской АШ ДОСААФ РТ, второе место заняла команда Тюлячинской МО ДОСААФ РТ, третье место за клубом "Торнадо" п.Богатые Сабы.

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