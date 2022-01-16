16.01.2022 (21:30)

Представители учебного центра войск радиационной, химической и биологической защиты посетили ФГАУ Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот»

Военнослужащие 282 Трансильванского Краснознаменного ордена Александра Невского учебного центра войск радиационной, химической и биологической защиты, дислоцированного в Ногинском районе, Богородского городского округа, посетили военно-патриотический парк «Патриот».

Посетители ознакомились с одним из знаковых мест этого парка - «Поездом Победы». Начиная с первых вагонов, военнослужащие погрузились в счастливые довоенные времена, постепенно, переходя из вагона в вагон, экспозиции менялись, демонстрируя страх и ужас военного времени, сменяясь торжественной победой, подвигом советского народа в Великой Отечественной войне.

Кроме того, представители учебного центра войск РХБ защиты посетили Главный Храм Вооруженных Сил Российской Федерации, который поразил богатством своих убранств, величием и разнообразием русской культуры.

Во время экскурсии, проводимой священнослужителями, военнослужащие смогли приложиться к иконе «небесного покровителя» войск РХБ защиты ВС РФ – святого благоверного князя Андрея Боголюбского.

Поездка в парк «Патриот» оставила яркие воспоминания у военнослужащих учебного центра. Каждый из них проникся духом патриотизма и гордости за бессмертный подвиг советского народа.

Несмотря на то, что воспитанники учебного центра приехали из разных уголков нашей необъятной страны, они все изъявили желание посетить этот комплекс еще раз, уже со своими семьями.

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