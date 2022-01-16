16.01.2022 (20:30)
В отделении ДОСААФ города Ельца Липецкой области стартовала очередная молодежная спортивно-патриотическая акция «Ворошиловский стрелок»
В отделении ДОСААФ города Ельца Липецкой области стартовала очередная молодежная спортивно-патриотическая акция «Ворошиловский стрелок», посвященная 95-летию оборонного общества.
Партнером акции выступает управление по физической культуре, спорту и молодежной политике городской администрации.
Первыми на рубеж вышли работники организации, а затем свою меткость показали учащиеся школы № 1 и воспитанники региональной спортивно-патриотической общественной организации «Феникс».
Встреча в ДОСААФ на стрелковом турнире для некоторых мальчишек была не первой, и они с гордостью показывали товарищам свои фотографии на стенде в местном отделении.
По окончании первого дня соревнований их участники договорились встретиться на огневом рубеже в «День юного стрелка ДОСААФ», который состоится в феврале и будет также приурочен к 95-летию оборонного общества.