Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.01.2022 (20:30)

В отделении ДОСААФ города Ельца Липецкой области стартовала очередная молодежная спортивно-патриотическая акция «Ворошиловский стрелок»

В отделении ДОСААФ города Ельца Липецкой области стартовала очередная молодежная спортивно-патриотическая акция «Ворошиловский стрелок», посвященная 95-летию оборонного общества.

Партнером акции выступает управление по физической культуре, спорту и молодежной политике городской администрации.

Первыми на рубеж вышли работники организации, а затем свою меткость показали учащиеся школы № 1 и воспитанники региональной спортивно-патриотической общественной организации «Феникс».

Встреча в ДОСААФ на стрелковом турнире для некоторых мальчишек была не первой, и они с гордостью показывали товарищам свои фотографии на стенде в местном отделении.

По окончании первого дня соревнований их участники договорились встретиться на огневом рубеже в «День юного стрелка ДОСААФ», который состоится в феврале и будет также приурочен к 95-летию оборонного общества.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Авиационно-спортивный клуб имени Ю.А. Гагарина и саратовское отделение ДОСААФ России провели турнир авиамоделистов
Военные автоинспекторы ЦВО приняли экзамены у курсантов автошколы ДОСААФ в Кировской области
В ЮВО обсудили задачи региональных отделений ДОСААФ России
Встреча руководителей поисковых организаций состоялась в Ялте

Метки:
ДОСААФ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false