16.01.2022 (20:30)

В отделении ДОСААФ города Ельца Липецкой области стартовала очередная молодежная спортивно-патриотическая акция «Ворошиловский стрелок»

В отделении ДОСААФ города Ельца Липецкой области стартовала очередная молодежная спортивно-патриотическая акция «Ворошиловский стрелок», посвященная 95-летию оборонного общества.

Партнером акции выступает управление по физической культуре, спорту и молодежной политике городской администрации.

Первыми на рубеж вышли работники организации, а затем свою меткость показали учащиеся школы № 1 и воспитанники региональной спортивно-патриотической общественной организации «Феникс».

Встреча в ДОСААФ на стрелковом турнире для некоторых мальчишек была не первой, и они с гордостью показывали товарищам свои фотографии на стенде в местном отделении.

По окончании первого дня соревнований их участники договорились встретиться на огневом рубеже в «День юного стрелка ДОСААФ», который состоится в феврале и будет также приурочен к 95-летию оборонного общества.

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