16.01.2022 (19:30)
Военные автоинспекторы ЦВО провели в Самаре акцию по профилактике дорожно-транспортных происшествий
В Самаре военные автоинспекторы Центрального военного округа (ЦВО) проверили акцию «Ремень безопасности», в ходе которой напомнили военным водителям и военнослужащим – владельцам личного транспорта о необходимости использования ремней безопасности.
Инспекторы проверили исправность и техническое состояние транспортных средств в парках воинских частей с помощью мобильного пункта проверки технического состояния. Данный комплекс позволяет проводить технический осмотр автомобилей и выдавать заключение о готовности транспортных средств к эксплуатации.
В ходе акции особое внимание уделялось проверке работоспособности и состоянию ремней безопасности, а также подголовников сидений, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства.
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