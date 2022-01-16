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16.01.2022 (18:30)

Авиационно-спортивный клуб имени Ю.А. Гагарина и саратовское отделение ДОСААФ России провели турнир авиамоделистов

Первыми состязаниями 2022 года авиамоделистов Саратовской области и близлежащих регионов стал открытый турнир в классе моделей «воздушного боя» F-2-D. Его провели авиационно-спортивный клуб имени Ю.А. Гагарина и региональное отделение ДОСААФ.

В гости к саратовским коллегам приехали спортсмены Мордовии и Самарской области. С пожеланиями успеха к моделистам обратился председатель областной федерации авиамодельного спорта ФАС Ю. Костин, высоко оценивший в своем слове поддержку спортсменов, которую оказывает организация ДОСААФ региона, и отметивший, что главной целью соревнований является популяризация авиамоделизма.

Командную победу в упорной борьбе одержали хозяева состязаний. На втором месте мастера «воздушного боя» Самарской области, третья позиция — за авиамоделистами Мордовии.

Личное первенство выиграл экипаж из Самары в составе В. Ахлестина и Л. Ахлестина. Вслед за победителями два саратовских экипажа — М. Кулишов и В. Кудрявцев (вторые), С. Никулин и А. Усачев (третьи). Всем сильнейшим участникам вручены памятные медали и кубки, а также дипломы ДОСААФ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ
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