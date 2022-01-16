16.01.2022 (19:00)

Армейский спортсмен завоевал «золото» на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине завершились соревнования в мужском одиночном катании. Армейский спортсмен Марк Кондратюк завоевал золотую награду.

На турнире в Эстонии по итогам двух прокатов армейский фигурист набрал 286,56 балла, ранее за короткую программу Марк получил 99,06 балла. В пятницу вечером за исполнение произвольной программы спортсмен ЦСКА получи 187,50 балла.

В этом сезоне Марк Кондратюк уже стал чемпионом России, а также дважды был в призах на турнирах серии «Челленджер».

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