16.01.2022 (19:00)
Армейский спортсмен завоевал «золото» на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине
На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине завершились соревнования в мужском одиночном катании. Армейский спортсмен Марк Кондратюк завоевал золотую награду.
На турнире в Эстонии по итогам двух прокатов армейский фигурист набрал 286,56 балла, ранее за короткую программу Марк получил 99,06 балла. В пятницу вечером за исполнение произвольной программы спортсмен ЦСКА получи 187,50 балла.
В этом сезоне Марк Кондратюк уже стал чемпионом России, а также дважды был в призах на турнирах серии «Челленджер».
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