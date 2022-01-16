16.01.2022 (18:00)

Армейские биатлонисты стали победителями этапа Кубка мира в эстафете

В Рупольдинге прошли соревнования этапа Кубка мира по биатлону. Армейские спортсмены стали обладателями золотых наград в составе мужской эстафеты.

Сразу двое армейских спортсменов — Александр Логинов и Максим Цветков — выступали в составе эстафетной четверки на этапе Кубка мира по биатлону в Германии. Компанию им составил Карим Халили и Даниил Серохвостов.

В результате российские биатлонисты завершили гонку первыми. Россияне выиграли эстафету в Рупольдинге, допустив всего четыре промаха и финишировав с результатом 1 час 11 минут 6,1 секунды.

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