16.01.2022 (16:15)

В честь 310-летия ВКА имени А.Ф. Можайского в Петропавловской крепости произведен полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона

На плацу у Нарышкина бастиона в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга прошли торжественные мероприятия в честь 310-летия Военно-космической академии (ВКА) имени А.Ф. Можайского.

Залп из орудия дал начальник академии генерал-лейтенант Максим Пеньков. На полуденный выстрел были приглашены курсанты и юнармейцы подшефных школ, а также офицеры и ветераны академии.

Справочно:

Военный инженерный вуз ведёт свою историю с 1712 года и считается одним из основоположников военного искусства. В настоящее время академия является ведущим научным и методическим центром, осуществляющим подготовку военных кадров для решения важнейших стратегических, оперативных и боевых задач на всей территории Российской Федерации.

16 января 2022 года вуз отметил 310 лет с момента создания инженерной школы, ставшей началом истории великого военного инженерного учебного заведения-Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.

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