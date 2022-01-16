16.01.2022 (17:30)

В Санкт-Петербурге отслужили праздничные молебны в честь 310-летия Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского

В день 310-летия Военно-космической академии (ВКА) имени А.Ф. Можайского в Князь-Владимирском и Смольном соборах Санкт-Петербурга прошли праздничные молебны.

В честь юбилея прославленного военного вуза в соборе святого равноапостольного князя Владимира (Князь-Владимирский собор Санкт-Петербурга) прошел праздничный молебен, который провел для командования ВКА, офицеров и курсантов настоятель храма протоирей Владимир (Сорокин). На мероприятии присутствовало свыше 150 представителей академии.

В это время в Воскресенском Смольном соборе Северной столицы состоялся ещё один праздничный молебен, на котором присутствовали представители Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и юнармейцы подшефных школ. С напутственным словом к курсантам обратились настоятель храма протоиерей Петр (Мухин) и иерей Виктор (Матяшов). Они пожелали воинам успехов в учебе и ратном труде во славу Отечества.

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