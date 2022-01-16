16.01.2022 (17:00)

Командующий Космическими войсками ВКС поздравил личный состав ВКА имени А.Ф. Можайского с 310-летним юбилеем вуза

Командующий Космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко поздравил личный состав Военно-космической академии (ВКА) имени А.Ф. Можайского с 310-летием со дня образования вуза.

Торжественные мероприятия, посвященные 310-летнему юбилею академии, прошли в Доме офицеров Западного военного округа в Санкт-Петербурге.

В своем выступлении генерал-полковник Александр Головко отметил важную роль ВКА в развитии отечественной космонавтики и пожелал новых успехов в подготовке высококлассных специалистов для Космических войск ВКС.

По словам командующего, за заслуги в укреплении обороноспособности страны и значительные достижения в подготовке высококвалифицированных военных кадров в 2021 году академия была награждена орденом Жукова. Знамя академии с новой орденской лентой было продемонстрировано гостям торжественного мероприятия.

После поздравительной речи командующий Космическими войсками вручил государственные и ведомственные награды лучшим представителям вуза.

С теплыми словами поздравлений к командованию и личному составу академии в ходе торжественного собрания обратился и экипаж Международной космической станции.

В рамках торжественных мероприятий для гостей праздника прошел праздничный концерт. Под инструментальное сопровождение оркестра выступили творческие коллективы академии, лауреат международных конкурсов Владимир Питериш, а также Ансамбль песни и пляски Западного военного округа.

Справочно:

ВКА имени А.Ф. Можайского ведет свою историю от Инженерной школы, созданной указом Петра Первого 16 января 1712 года. Уже более трёх веков прославленное учебное заведение считается ведущим политехническим вузом Министерства обороны Российской Федерации, научным и методическим центром с уникальной системой подготовки военных кадров.

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