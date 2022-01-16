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16.01.2022 (15:15)

Воспитанники Нахимовского военно-морского училища стали победителями и призерами конкурса «География в военном деле»

Подведены итоги конкурса творческих и исследовательских работ довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации «География в военном деле».

Воспитанники и педагоги Нахимовского военно-морского училища достойно проявили себя в этом конкурсе, заняв сразу несколько призовых мест.

В номинации «Творческая работа. Видеогид» воспитанник 9 класса Михаил Товстогон представил видео-экскурсию «От Нахимова до Касатонова», материалы для работы были собраны в летний период в городах воинской славы в период литературно-историко-географического путешествия «Нахимовские каникулы». По результатам конкурса Михаил стал победителем (диплом первой степени), руководители проекта — Н. Кириченко, С. Борщёв.

В номинации «Исследовательская работа» призером стал нахимовец 9 класса Сергей Кучер (диплом второй степени). Сергей представил исследовательскую работу по теме «Военные гидрографы на службе Отечеству», руководители проекта — Н. Кириченко, С. Борщёв.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Нахимовское училище , Военное образование
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