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16.01.2022 (14:45)

На подмосковном аэродроме Чкаловский состоялась торжественная встреча российских десантников, выполнявших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане

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На подмосковном аэродроме Чкаловский состоялась торжественная церемония встречи российских десантников, выполнявших поставленные задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан.

В ходе чествования военнослужащих представители командования ВДВ, духовенства, руководство города Кубинки, юнармейцы, члены семей прибывших десантников-миротворцев поздравили их с успешным выполнением задач и поблагодарили за высочайший профессионализм.

«Мы гордимся почетной миссией, которую вам довелось выполнить! Лучшим показателем успешного выполнения поставленных задач служат добрые отклики и признательность народа! Благодаря вашему присутствию в Казахстане, четкой, слаженной работе и безупречному выполнению поставленных задач во благо братского народа удалось в кратчайшие сроки остановить террористическую угрозу и восстановить спокойную и безопасную жизнь миллионов людей!», — сказал в своем выступлении перед подчиненными командир отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ гвардии полковник Вадим Паньков.

По традиции прибывшие подразделения были встречены хлебом-солью.

Музыкальными номерами российских миротворцев поздравил Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск.

Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем прибывших подразделений.

По окончании торжественного митинга личный состав выполнил разгрузку техники из самолетов и приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации.

Ранее, подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнивших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, осуществили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алматы на аэродромы Иваново-Северный (Ивановская область) и Чкаловский (Московская область) и вернулись домой.

14 января, выполнив загрузку техники и личного состава, миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС России вернулись к себе на родину. Подразделение миротворцев Республики Киргизия вернулось в пункт постоянной дислокации, совершив марш на штатной технике своим ходом.

Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ОДКБ
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