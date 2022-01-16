16.01.2022 (14:45)
На подмосковном аэродроме Чкаловский состоялась торжественная встреча российских десантников, выполнявших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане
На подмосковном аэродроме Чкаловский состоялась торжественная церемония встречи российских десантников, выполнявших поставленные задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан.
В ходе чествования военнослужащих представители командования ВДВ, духовенства, руководство города Кубинки, юнармейцы, члены семей прибывших десантников-миротворцев поздравили их с успешным выполнением задач и поблагодарили за высочайший профессионализм.
«Мы гордимся почетной миссией, которую вам довелось выполнить! Лучшим показателем успешного выполнения поставленных задач служат добрые отклики и признательность народа! Благодаря вашему присутствию в Казахстане, четкой, слаженной работе и безупречному выполнению поставленных задач во благо братского народа удалось в кратчайшие сроки остановить террористическую угрозу и восстановить спокойную и безопасную жизнь миллионов людей!», — сказал в своем выступлении перед подчиненными командир отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ гвардии полковник Вадим Паньков.
По традиции прибывшие подразделения были встречены хлебом-солью.
Музыкальными номерами российских миротворцев поздравил Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск.
Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем прибывших подразделений.
По окончании торжественного митинга личный состав выполнил разгрузку техники из самолетов и приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации.
Ранее, подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнивших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, осуществили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алматы на аэродромы Иваново-Северный (Ивановская область) и Чкаловский (Московская область) и вернулись домой.
14 января, выполнив загрузку техники и личного состава, миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС России вернулись к себе на родину. Подразделение миротворцев Республики Киргизия вернулось в пункт постоянной дислокации, совершив марш на штатной технике своим ходом.
Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.