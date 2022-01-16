16.01.2022 (14:15)

Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского — 310 лет!



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского — 310 лет!

16 января исполнилось 310 лет со дня создания Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского — старейшего военно-учебного заведения страны, осуществляющего подготовку высококвалифицированных специалистов для Воздушно-космических сил, видов и родов войск Вооруженных Сил, органов военного управления, других министерств и ведомств, а также иностранных военных специалистов.

ВКА имени А.Ф. Можайского — системообразующий политехнический вуз Минобороны России, ведущий учебный, научный и методический центр в области военно-космической деятельности, инфотелекоммуникационных технологий и технологий сбора и обработки специальной информации.

Академия постоянно развивается, совершенствуя образовательную и научную деятельность, пополняя учебно-методическую и учебно-материальную базу, создавая все необходимые условия для обучения и воспитания слушателей и курсантов.

В настоящее время в ВКА ведется обучение на 12 факультетах по 16 специальностям высшего образования (специалитет), двум специальностям высшего образования (магистратура), 5 специальностям среднего профессионального образования, 17 научным специальностям подготовки кадров высшей квалификации в адъюнктуре и докторантуре, 161 дополнительной профессиональной программе переподготовки и повышения квалификации.

Успешно овладевать общеобразовательными и специальными дисциплинами курсантам помогают постоянно действующие научно-технические секции и научные объединения по таким предметам, как физика, математика, радиоэлектроника, военная история, иностранный язык и другие. Результатом такой усиленной подготовки является регулярное участие представителей академии в различных конкурсах научно-технического творчества молодежи и студентов, а также в образовательных и научных грантах. Ежегодно проводится более 45 предметных олимпиад и академических конкурсов среди курсантов академии.

Характер проводимых в ВКА научных исследований определяется исторически сложившимися общепризнанными научными школами. В акаде­мии функционирует 19 зарегистрированных ведущих научных школ, одна из которых признана ведущей научной школой Российской Федерации, а 12 — внесены в Реестр ведущих научных и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга.

Ежегодно ВКА организует и проводит на своей базе до 10 всероссийских научных конференций, 12 постоянно действующих научно-теоретических семинаров, конкурсы среди курсантов и слушателей на лучшие научные работы, выставки научно-технического творчества и т.д. Академия – постоянный участник Международного военно-технического форума «Армия» и организатор Всероссийской открытой выставки «Научно-техническое творчество и инновации», где представляет свои конкурсные проекты и принимает участие в круглых столах по тематикам выставок. По результатам научной и методической деятельности сотрудниками академии ежегодно публикуется более 600 статей во внешних изданиях, около 400 статей в изданиях академии.

Журнал «Труды Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского», основанный в 1942 году, включен в Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России, в которых публикуются основные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата наук и доктора наук.

Успешному решению стоящих перед академией задач способствует ее мощный научно-педагогический потенциал, который составляют: более 130 докторов наук, более 880 кандидатов наук, более 90 профессоров и около 400 доцентов, 39 заслуженных деятелей наук и заслуженных деятелей науки и тех­ники РФ, 16 заслуженных работников высшей школы РФ, 59 почетных профессоров академии.

Для проведения научных исследований 15 июля 2009 года был сформирован Военный институт (научно-исследовательский) — структурное подразделение ВКА. В нем трудится более 400 научных работников и специалистов инженерно-технического персонала. Более 150 научных сотрудников на регулярной основе привлекаются к осуществлению образовательной деятельности. Научный потенциал составляют боле 30 докторов наук и более 180 кандидат наук.

Научно-исследовательский институт обладает уникальными образцами лабораторно-экспериментальной и моделирующей базы: экспериментальный баллистический стенд; комплекс аттестованных аэродинамических труб; радиолокационный измерительный комплекс; комплексная самолетная лаборатория; стенды для исследования воздействия на объекты ракетно-космической техники факторов космического пространства; стенд для моделирования фоноцелевой обстановки и другими.

Благодаря научному потенциалу военного института, возможностям лабораторно-экспериментальной базы, объединению усилий факультетских и общеакадемических кафедр и отделов института, достигнуто существенное улучшение качества научных исследований.

Традиции международного сотрудничества в сфере военного образования в ВКА имеют давнюю историю. Обучение иностранных военнослужащих укрепляет политические и экономические позиции России на мировой арене, ведь после обучения выпускники составляют костяк военного и политического руководства своих стран.

Ежегодно академию посещает более семи иностранных делегаций. Среди них представители вооруженных сил Белоруссии, Азербайджана, Южной Кореи, Монголии, Саудовской Аравии и других. За более чем 75-летний период обучения иностранных военнослужащих в академии подготовлено более 1500 специалистов для 51 страны дальнего и ближнего зарубежья. В последние годы в академии прошли переподготовку и повышение квалификации офицеры из Алжира, Азербайджана, Армении, Вьетнама, Кыргызстана, Казахстана, Монголии, Мьянмы, Китая, Египта, Туркменистана, Саудовской Аравии и других стран.

Слушатели и курсанты академии всегда находят время для активного отдыха и культурного просвещения, посещая различные музеи и театры Санкт-Петербурга, участвуя в спортивных соревнованиях различного уровня, добиваясь в них наград высшей пробы. Академия стремится к тому, чтобы в ее легендарных исторических стенах было интересно и комфортно не только овладевать передовыми знаниями, но и отдыхать, совершенствовать дух и тело, становиться достойными представителями культурной столицы России.

За заслуги в обеспечении безопасности, укреплении обороноспособности государства, подготовке квалифицированных военных кадров и отличия, проявленные личным составом в ходе выполнения служебных задач Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 года №626 академия награждена орденом Жукова.

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