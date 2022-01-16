16.01.2022 (15:00)

В Военно-морском политехническом институте прошла историческая конференция, посвященная 100-летию профессора Николая Муру

В Военно-морском политехническом институте Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» в Санкт-Петербурге прошла историческая конференция, посвященная 100-летнему юбилею заслуженного деятеля науки и техники Российской Федерации, доктора технических наук, профессора, капитана 1 ранга Николая Муру.

На мероприятии присутствовали представители Главного командования ВМФ, ученики, родственники и последователи Николая Муру, командование, ветераны и курсанты Военно-морского политехнического института.

«Наше поколение училось на учебниках Николая Петровича. Многие с теплотой и благодарностью вспоминают его лекции и занятия. А для нынешних кораблестроителей, судоремонтников, для курсантов – будущих кораблестроителей, офицеров Военно-Морского Флота знать теорию корабля, которую разрабатывал и преподавал Николай Муру, просто необходимо. С уверенностью можно сказать, что память о таких выдающихся людях, как Николай Муру, служила и будет еще десятки лет служить славному делу воспитания морских офицеров. А его жизнь, служебная и научная деятельность всегда будут достойным примером для курсантов училища», — отметил начальник ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» вице-адмирал Виктор Соколов в своем выступлении.

Представленные на конференции доклады были посвящены жизненному пути и научной деятельности Николая Муру. Особое внимание было обращено на разработанную им статическую теорию непотопляемости корабля. Именно он в результате своей научной и практической деятельности представил современную трактовку плавучести, остойчивости и непотопляемости кораблей. Николай Петрович в строгой классической последовательности выстроил все элементы непотопляемости в статической постановке, увязал их между собой, подкрепил тщательно аргументированными примерами борьбы за непотопляемость в отечественном и иностранных флотах.

Наибольший интерес у аудитории вызвал доклад участника операции подъема линкора «Новороссийск» Аврелия Никитского, в которой Николай Муру исполнял обязанности главного инженера – заместителя командира специально созданной для этого экспедиции особого назначения, где осуществлял техническое проектирование операции судоподъема и сам подъем линкора.

Вся жизнь Николая Петровича была тесно связана с Высшим военно-морским инженерным училищем имени Ф.Э. Дзержинского, которое он с отличием окончил в 1944 году, и где с 1950 года и до последних дней занимался научной и педагогической деятельностью.

Глубоко символично, что конференция состоялась в именной аудитории Николая Петровича, открытой в училище в 2018 году в знак глубочайшего уважения к заслугам ученого.

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