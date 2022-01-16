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16.01.2022 (16:30)

Военный комиссариат ВВО в Приморском крае ведёт набор граждан для обучения в военных вузах

Военный комиссариат Восточного военного округа (ВВО) в Приморском крае ведёт набор граждан для поступления в образовательные учреждения Минобороны России и других силовых ведомств.

В 2022 году будет производиться набор граждан в высшие учебные заведения Министерство обороны, МЧС, МВД России на обучение по программам высшего профессионального образования со сроком обучения четыре и пять лет. Заявления принимаются в отдел военного комиссариата по месту жительства до 20 апреля.

Абитуриентам предлагается Дальневосточное ВОКУ (г. Благовещенск), Московское ВОКУ, Казанское ВТККУ Новосибирское ВВКУ, Рязанское ВВДКУ, Тихоокеанское ВВМУ (г. Владивосток) и еще более 20 высших военных учебных заведений. Для поступления в училища и академии школьникам необходимы результаты ЕГЭ по определенным учебными заведениями предметам.

Традиционно у дальневосточников большей популярностью пользуются Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова. Это объясняется высоким качеством обучения и близостью регионов, так как они находятся на территории Дальнего Востока.

По всем уточняющим вопросам необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Военное образование
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