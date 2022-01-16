16.01.2022 (14:30)

Двум безымянным бухтам на острове Курильской гряды присвоены имена Героев Советского Союза Николая Вилкова и Петра Ильичёва

Двум безымянным бухтам у побережья острова Юрий в южной части Курильской гряды присвоены имена Героев Советского Союза морских пехотинцев Тихоокеанского флота старшины 1 статьи Николая Вилкова и краснофлотца Петра Ильичёва.

На Тихоокеанском флоте чтут память Героев Отечества. Имя Николая Вилкова носит большой десантный корабль в составе флота, а имя Петра Ильичёва получил новейший корабль противоминной обороны, который в настоящий момент завершает заводские ходовые испытания на Балтике.

С 9 августа по 2 сентября 1945 года в ходе 25-дневной Южно-Сахалинской и Курильской операции была разгромлена группировка войск милитаристской Японии. Список воинов Тихоокеанского флота, отдавших жизни в боях на юге Сахалина и Курильских островах, насчитывает около 2 тыс. человек. Сотни солдат и офицеров были награждены орденами и медалями. Высокого звания Героя Советского Союза удостоены 14 человек. Герои Советского Союза командир взвода морской пехоты старшина 1 статьи Николай Вилков и краснофлотец Пётр Ильичев закрыли своими телами амбразуру дота противника.

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