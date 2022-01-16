16.01.2022 (14:00)

Чемпионат по офицерскому троеборью прошел в Сибири

Чемпионат по зимнему офицерскому троеборью среди военнослужащих общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, прошел в Новосибирске.

В течение трех дней военнослужащие соревновались в трех дисциплинах: стрельба из пистолета Макарова, плавание на 100, 200 и 300 метров вольным стилем, лыжная гонка на дистанциях 3, 5 и 10 км.

По итогам соревнований в командном первенстве победителями стали военнослужащие артиллерийского соединения, дислоцированного в Кемеровской области, второе место заняли спортсмены мотострелкового соединения, дислоцированного в Алтайском крае, а тройку призеров замкнула команда военнослужащих горного мотострелкового соединения, дислоцированного в Республике Тыва.

Победители войдут в состав команды Центрального военного округа на Всеармейском турнире по зимнему офицерскому троеборью.

Всего в чемпионате принимало участие 8 команд, представляющих соединения и воинские части общевойскового объединения ЦВО.

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